Arrivano conferme dal Corriere dello Sport su quella che potrebbe essere la formazione dell'Inter di stasera. Dal quotidiano emerge lo stesso undici raccontato nella giornata di ieri da Fcinter1908 . In attesa delle scelte definitive da parte di Simone Inzaghi, potrebbe essere questo lo scenario di stasera:

"Gli infortunati Dumfries e Lautaro dovrebbero essere rimpiazzati rispettivamente da Darmian sulla destra e Correa in attacco, con Arnautovic che partirebbe dunque dalla panchina e sarebbe l’unica alternativa offensiva considerato anche il guaio fisico che ha fermato Taremi. In tutto rispetto al match con l’Udinese di domenica scorsa c’è la possibilità che si arrivi fino a 6 cambi nell'undici titolare, includendo Martinez tra i pali al posto di Sommer. Come braccetto sinistro rientrerà Bastoni, che nell’ultima di campionato era squalificato, ed è probabile che componga la catena mancina con il brasiliano Carlos Augusto".