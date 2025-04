Milan-Inter, le probabili formazioni: tutte le novità che ha in mente Inzaghi

Quanto cambierà l'Inter domani col Milan rispetto alla gara con l'Udinese? L'interrogativo circola con insistenza nell'ambiente nerazzurro, anche perché tra pochi giorni a Parma arriva un altro snodo importante in chiave scudetto. Nulla va lasciato al caso in preparazione delle prossime tre gare, in cui i nerazzurri tra campionato e coppe si giocano una fetta di stagione. Inzaghi proverà a ragionare di partita in partita, per quanto possibile, tenendo conto dei diversi assenti e di qualche situazione da monitorare.

Per questo motivo, sono previste novità in ogni reparto. A partire dalla porta, dove Martinez tornerà a raccogliere l'eredità di Sommer per una vetrina meritata contro i rossoneri. In difesa l'unico titolare dovrebbe essere Alessandro Bastoni, che ha riposato contro l'Udinese per la squalifica subita. Con lui spazio a Bisseck, in vantaggio su Pavard, e un po' a sorpresa probabilmente anche a Stefan De Vrij: l'olandese torna a disposizione e insidia subito Acerbi per una maglia da titolare. Sorprese anche in mezzo, con Mkhitaryan che potrebbe osservare un turno di riposo: al suo posto Frattesi, con Barella spostato a sinistra. Calhanoglu sarà costretto agli straordinari, considerando che le assenze di Zielinski per infortunio e Asllani per squalifica.