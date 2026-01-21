All’indomani di Inter-Arsenal, il Corriere dello Sport analizza la sfida tra i nerazzurri e i Gunners con il consueto appuntamento con le pagelle.
CdS / Pagelle Inter-Arsenal: Impatto Pio da veterano, Thuram non all’altezza. Sommer e Acerbi…
Per il quotidiano, il migliore in casa Inter è Petar Sucic (6,5): “Apre il piattone e manda la palla in buca dal limite senza lasciare scampo a Raya. L’incomprensione con Frattesi che porta al gol di Gyokeres taglia le gambe all’Inter”.
Stesso voto anche per Pio Esposito: “Impatto da veterano e col coltello tra i denti in una gara che prova a raddrizzare in ogni modo”.
Male Thuram (5): “Spara altissimo nel primo tempo da posizione defilata ma comunque invitante. Contributo non all’altezza delle attese”, così come Barella (Solita prestazione generosa che però stavolta fa anche rima con fumosa) e Frattesi (Gettato nella mischia per l’assalto dell’ultima mezz’ora si propone più volte nell’assedio senza trovare la giocata giusta), entrambi giudicati da 5,5.
Insufficienti anche le prove di Sommer e Acerbi (5,5 per entrambi). Il portiere svizzero “Non particolarmente reattivo. Ormai lontano dal rendimento straordinario della scorsa Champions League” mentre il difensore “Torna al centro della difesa, fatica a tenere a bada l’indiavolato Gabriel Jesus. Con l’ingresso di Gyokeres la musica non cambia”.
