Terza sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter. Non è un caso, secondo TuttoSport. Il quotidiano sottolinea il minimo comune denominatore:
TS – Dopo Inter-Arsenal sorride… Allegri: come può incidere sullo scudetto
"Atletico, Liverpool e Arsenal come Milan, Napoli e Juventus. L’Inter, quando l’asticella si alza, non vince mai. E, in Europa, perde sempre. Quella di ieri sera contro la corazzata guidata da Mikel Arteta (l’Arsenal è primo in Premier e in Champions le ha vinte tutte) è stata la sconfitta più netta. A Madrid il ko era arrivato sul gong, con il Liverpool per un “rigorino”, mentre nella notte polare di San Siro l’Arsenal non ha mai dato l’idea di poterla anche soltanto pareggiare la partita.
Forte anche di una rosa extralarge a cui Arteta ha attinto a piene mani negli ultimi venti minuti, quando però l’Inter andava avanti più con i nervi che con le gambe (a proposito: si è sentita tantissimo l’assenza della personalità di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo). Paradossalmente resta però aperta una porticina per trovare la qualificazione diretta agli ottavi: servirà vincere a Dortmund con il Borussia (mica facile comunque) e sperare che si concatenino una serie di risultati favorevoli. Certo è che, oltre ad Arteta, l’altro “vincitore” della serata è stato Max Allegri: qualora l’Inter dovesse trovarsi a giocare ogni tre giorni pure a febbraio, il calendario potrebbe diventare un fattore determinante nella lotta scudetto".
