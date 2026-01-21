"Atletico, Liverpool e Arsenal come Milan, Napoli e Juventus. L’Inter, quando l’asticella si alza, non vince mai. E, in Europa, perde sempre. Quella di ieri sera contro la corazzata guidata da Mikel Arteta (l’Arsenal è primo in Premier e in Champions le ha vinte tutte) è stata la sconfitta più netta. A Madrid il ko era arrivato sul gong, con il Liverpool per un “rigorino”, mentre nella notte polare di San Siro l’Arsenal non ha mai dato l’idea di poterla anche soltanto pareggiare la partita.