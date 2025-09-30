FC Inter 1908
CdS – San Siro, ora che succede? Il programma fino all’arrivo del nuovo stadio

Meazza Inter San Siro
Dopo il voto in Consiglio comunale si apre una nuova fase nel progetto di realizzazione del nuovo impianto
Daniele Vitiello
La notte appena conclusa ha portato con sé una svolta storica. Il Consiglio comunale di Milano ha votato per la cessione dell'area di San Siro a Inter e Milan, che provvederanno all'abbattimento del Meazza e alla costruzione di un nuovo impianto. L'iter ora entra nel vivo. Cosa succederà da qui in avanti? Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Il percorso nuovo stadio si dividerà sostanzialmente in due fasi. Nella prima, Milan e Inter continueranno giocare nell’attuale impianto iniziando i lavori per la costruzione del nuovo. Nella seconda, invece, la demolizione del vecchio e lo spostamento delle partite nel nuovo. Nel mezzo, San Siro ospiterà la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il cronoprogramma prevede che nella seconda metà del 2026 venga presentato il Progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell’attivazione della Conferenza dei servizi decisoria prevista dalla Legge Stadi.

Poi si comincerà a costruire. La prima fase di costruzione, comprendente l'apertura del nuovo tunnel Patroclo, del nuovo stadio, del relativo podio di accesso e di tutti gli spazi accessori indispensabili al suo funzionamento, sarà avviata nel 2027; la seconda fase di costruzione avrà inizio dal 2031 con i lavori di parziale demolizione di San Siro, con consolidamento e messa in sicurezza della porzione dell'impianto a sud-est conservata (circa il 9% dell'attuale struttura). Nel mezzo, probabilmente nel 2028, sarà avviato l’iter per l'approvazione e la messa in opera del progetto per la rifunzionalizzazione del Meazza. Tra il 2032 e il 2035, in tempo per gli Europei, infine, avverrà il completamento del progetto".

