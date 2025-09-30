L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione
Stanno facendo molto discutere le parole di Federico Dimarco di ieri in conferenza stampa. L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione: «Si cresce di condizione giocando, non è facile farlo se esci sempre al 60’».
Il Giornale, però, commenta così il tutto mostrando i dati: "Boom. In realtà, perché poi esistono anche le statistiche e non solo i ricordi, lo scorso anno Dimarco giocò sempre da titolare nelle prime 12 giornate, uscendo solo 2 volte prima del 70’.