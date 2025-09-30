FC Inter 1908
Inter, boom Dimarco su Inzaghi! Giornale smentisce: “Manca memoria, capita: ecco la verità”

L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione
Marco Astori
Stanno facendo molto discutere le parole di Federico Dimarco di ieri in conferenza stampa. L'esterno dell'Inter non ha risparmiato una frecciata, neanche troppo velata, a Simone Inzaghi e alla sua gestione: «Si cresce di condizione giocando, non è facile farlo se esci sempre al 60’».

Il Giornale, però, commenta così il tutto mostrando i dati: "Boom. In realtà, perché poi esistono anche le statistiche e non solo i ricordi, lo scorso anno Dimarco giocò sempre da titolare nelle prime 12 giornate, uscendo solo 2 volte prima del 70’.

Quest’anno invece è partito in panchina 2 volte su 5. L’anno scorso è stato invece nel girone di ritorno che gli è mancato il fiato, forse proprio perché aveva giocato troppo in quello di andata. Allora il fiato, oggi la memoria. Capita".

