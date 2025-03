Simone, invece, proprio cinque stagioni fa iniziava a masticare gli ottavi di questa coppa con la Lazio. Si schiantava contro il gigante Bayern, ma già allora tutti avevano capito che l’habitat giusto di un allenatore così è proprio l’élite europea. Arrivato all’Inter, Inzaghi ha proseguito con le buone abitudini, scavallando sempre i gironi. Gli ottavi di domani contro il Feyenoord arrivano dopo quelli giocati contro il Liverpool nella stagione del debutto nerazzurro, 2021-22, e poi dopo i successivi contro Porto e Atletico. Se è vero che l’Inter inzaghiana ha passato il turno una volta appena, eliminando a fatica la vecchia squadra di Conceiçao e fluttuando poi fino a Istanbul, anche le altre eliminazioni hanno lasciato rimpianti a grappoli ad Appiano. Ad esempio, Simone ha vinto 1-0 ad Anfield e per poco non ribaltava le due reti subite prima in casa.