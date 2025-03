Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Napoli, l'Inter si è subito messa al lavoro in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, con i nerazzurri che affronteranno mercoledì il Feyenoord. Inzaghi e il suo staff si ritrovano alle prese con un grande problema di formazione : Dumfries è l'unico esterno di ruolo a disposizione, e l'attenzione è tutta rivolta alla soluzione che verrà adottata per la fascia sinistra.

Due le ipotesi: un cambio di modulo o un giocatore adattato in quella posizione. Secondo Sky Sport, l'opzione più probabile è quella di vedere un 3-5-2 con Bastoni alzato come quinto a sinistra e Dumfries confermatissimo a destra. Per il resto pochi dubbi: davanti a Martinez, linea a tre composta da Pavard, de Vrij e Acerbi, a centrocampo solito terzetto con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, in attacco la coppia Lautaro-Thuram.