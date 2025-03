"Non è andata male neanche alle altre. Uscire anticipatamente ai playoff ha dato una bella sistemata ai bilanci. L’Atalanta è a quota 65 milioni, la Juve a 64, il Milan raggiunge 60. Infine il Bologna: sui 32 milioni, sebbene eliminato nel gruppo e 28° in classifica. Tutte cifre che non considerano il botteghino, quattro partite in casa minimo, cinque per chi è arrivato ai playoff, e l’indotto. Per rendere l’idea della differenza: Lazio e Roma, agli ottavi di Europa League, sono poco sopra i 20 milioni. La Fiorentina, ottavi di Conference, sui 10 milioni", analizza La Gazzetta dello Sport.