"Quando il gioco si fa duro, l’Inter punta a tenere il ritmo. Superato il giro di boa, la Champions League cambia faccia, per la squadra di Christian Chivu: archiviate le sfide a basso coefficiente di difficoltà, iniziano le montagne russe. L’obiettivo è dietro l'angolo: per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, nella scorsa edizione del torneo, sono bastati 16 punti. Quest’anno, dato che finora nessuna delle big ha steccato, la posta potrebbe essere più alta. Tradotto: per essere tranquilli, ai nerazzurri di punti ne servono cinque. E quindi almeno una vittoria, meglio due, nei prossimi incroci, a partire da quello di Madrid con l’Atletico. È un angolo non semplice da svoltare, anche perché i vicecampioni d’Europa arrivano dalla doccia fredda del derby e dalla lezione di Allegri: non basta giocare meglio per vincere, anzi. Difficile trovare un avversario peggiore di Simeone", analizza Tuttosport.