L'Inter deve reagire subito dopo la brutta sconfitta con il Milan nel derby. Fiducia al portiere svizzero nella serata di Champions contro l'Atletico.
TS – Champions, obiettivo vicino per l’Inter: ora iniziano le montagne russe. Su Sommer…
"Quando il gioco si fa duro, l’Inter punta a tenere il ritmo. Superato il giro di boa, la Champions League cambia faccia, per la squadra di Christian Chivu: archiviate le sfide a basso coefficiente di difficoltà, iniziano le montagne russe. L’obiettivo è dietro l'angolo: per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, nella scorsa edizione del torneo, sono bastati 16 punti. Quest’anno, dato che finora nessuna delle big ha steccato, la posta potrebbe essere più alta. Tradotto: per essere tranquilli, ai nerazzurri di punti ne servono cinque. E quindi almeno una vittoria, meglio due, nei prossimi incroci, a partire da quello di Madrid con l’Atletico. È un angolo non semplice da svoltare, anche perché i vicecampioni d’Europa arrivano dalla doccia fredda del derby e dalla lezione di Allegri: non basta giocare meglio per vincere, anzi. Difficile trovare un avversario peggiore di Simeone", analizza Tuttosport.
"Un bignami di gestione dello spogliatoio, materia in cui Chivu si è già dimostrato versato sin dall’estate americana: il momento di massima critica nei confronti di Sommer è anche quello più complicato in cui dare maggiore responsabilità al suo vice, che al rientro in campo, quando avverrà (a Pisa non è da escludere), avrà bisogno di tutta la serenità possibile. Con l’Ajax, dopo la serataccia di Torino, lo svizzero rispose alla grande: una prestazione del genere aiuterebbe un po’ tutti. Soprattutto, aiuterebbe l’Inter ad approcciare una serie di gare in cui dovrà ribadire il proprio valore internazionale, contro squadre che hanno - chi più chi meno - gli stessi obiettivi", aggiunge Tuttosport.
