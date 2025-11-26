La prestazione da parte dell'Inter non è praticamente mai mancata. C'è stato qualche stop di troppo, ma dovuto a disattenzioni e a mancanza di cattiveria. Cose sulle quali bisogna lavorare per ambire a lottare per tutti i trofei.

"Il bicchiere della qualità non è stato completamente riempito, altrimenti l’Inter non sarebbe uscita stordita da un derby indigesto. Ma il sorriso di Cristian Chivu , sotto all’enorme scritta Atletico de Madrid che lo fa sembrare piccolissimo, è una rassicurazione credibile per il futuro, tra campionato e Champions", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Sul lato destro della sala conferenze del Metropolitano, Beppe Marotta ascolta compiaciuto. Da parte della società c’è fastidio ma non preoccupazione per le ricadute che ogni tanto debilitano la squadra. Anzi. La fiducia nel nuovo corso è totale, confortata dalla serie di 11 vittorie su 12 che aveva preceduto il derby. L’importante è recuperare in fretta la vocazione europea: la Champions League è stata finora lo splendido rifugio in cui l’Inter ha ripulito i peccati stagionali. Ma per entrare tra le prime otto, centrare la qualificazione diretta agli ottavi e battere i demoni del disfattismo, Chivu deve imparare a controllare le grandi partite", aggiunge Gazzetta.