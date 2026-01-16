Prima in campionato e campione d'inverno, l'Inter punterà a chiudere anche il discorso qualificazione diretta agli ottavi di finale in Champions League: i nerazzurri, dopo le 4 vittorie nelle prime 4 giornate, hanno perso di misura contro Atletico Madrid e Liverpool, ma sono ancora in piena corsa per un posto tra le prime 8.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione europea della formazione di Chivu: "Complicato valutare la Champions dell'Inter. Le sensazioni della vigilia sono state confermate: partenza in discesa, quattro successi di fila, poi è cominciato il girone infernale o giù di lì. Doppio ko con Atletico e Liverpool e, soprattutto, due gol presi tra l'88' (Gimenez) e il 93' (Szoboslai). Potevano essere due pari di tranquillità, i punti sono rimasti 12 e ora non si può più sbagliare. I playoff non sfuggiranno ma, tra Arsenal (San Siro) e Borussia (Dortmund), tre punti sono il minimo sindacale per entrare tra le magnifiche otto. Quale Inter sarà?".