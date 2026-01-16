Dall'U14 alla Prima Squadra, dai campi di Interello a quello di San Siro. Giocatore e allenatore, ma anche qualcosa di più: Pio Esposito e Cristian Chivu stanno crescendo insieme, e l'Inter si gode il loro percorso e il loro feeling speciale. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Verrebbe da chiedersi chi tra i due sia "cresciuto" di più, il ragazzone biondo che posa da statua greca o il suo tecnico, che torna terzino quando può scattare sulla fascia per abbracciarlo. Il dubbio nasce perché entrambi ripetono lo stesso concetto da libro Cuore ad ogni occasione: «Siamo davvero cresciuti insieme...». Lo hanno ribadito ancora una volta mercoledì sera, con una voce sola, sia Cristian Chivu che Pio Esposito".