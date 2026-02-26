Si può far finta di niente, minimizzare. Oppure ingigantire gli effetti di una sconfitta inaspettata. L’Inter ha scelto la terza via, sistemarsi sulla linea retta dell’equilibrio, sposando in pieno il ragionamento di Cristian Chivu che ha evidenziato i meriti del Bodo Glimt nel ribaltare il pronostico. In sostanza l’eliminazione pesa, molto più di quanto non affermi Barella che ha ribadito la vera priorità della squadra («Da inizio stagione pensiamo a vincere lo scudetto») già svelata qualche settimana fa da Akanji, guarda caso il difensore che ha demolito ogni piano di rimonta con l’errore decisivo", analizza La Gazzetta dello Sport.