Il nuovo arrivato può diventare un perno della difesa di Chivu che vorrebbe già schierarlo titolare nel big match contro la Juve

Andrea Della Sala Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 14:02)

Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter ha ceduto Pavard al Marsiglia e ha piazzato il colpo Akanji dal Manchester City. Lo svizzero può diventare un elemento importante della retroguardia nerazzurra.

"Le idee sono chiare, le motivazioni enormi. Akanji ha circa nove mesi di tempo per farsi rimpiangere da Guardiola, che lo ha escluso improvvisamente dai piani strategici del City, e per strappare la conferma a Marotta: 15 milioni per un difensore con il suo curriculum, anche a 31 anni, sarebbero un prezzo ragionevole. Del resto Manuel è stato scelto per l’immediato, nell’urgenza di sostituire Pavard che aveva ormai la testa altrove, ma anche per programmare la squadra che verrà: con Acerbi, De Vrij e Darmian in scadenza di contratto, la difesa dell’Inter della stagione 2026/27 non potrà essere composta da soli giovani emergenti. Nell’ultimo giorno di mercato, dopo una lunga e infruttuosa ricerca, è uscita dal mazzo una carta persino insperata nel rapporto qualità/prezzo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Cristian Chivu lo aspetta con curiosità mista a frenesia ad Appiano all’inizio della prossima settimana, dopo gli impegni della nazionale svizzera. La sua intenzione è chiedergli subito di nuotare nell’acqua alta dello Stadium, nella partita più sentita. Contro la Juventus, sì, al posto di Bisseck che ha combinato un bel guaio contro l’Udinese. Sul centrodestra con i totem Acerbi e Bastoni e sotto la guida del connazionale e amico Sommer. Tanto per cominciare, si intende, perché Akanji è pronto a ogni slittamento".

"Akanji conosce già le responsabilità che gli verranno affidate: nell’ultima Premier League, in cui è stato frenato da un serio infortunio muscolare ampiamente risolto, è stato il difensore che ha completato con successo il maggior numero di passaggi (93,8%). Quindi con lui in campo, i palloni escono più fluidi dall’area di rigore. Corti e lunghi. Se ne ricorda appunto Simone Inzaghi, beffato dalla costruzione svizzera nella finale di Istanbul. E c’è dell’altro. In una squadra che segna molto ma concede anche tanto, vittima di cedimenti strutturali sui quali Chivu sta lavorando, Akanji può diventare un sostegno insostituibile per aggressività e recuperi. Va a finire che in un’estate di sogni infranti, da Lookman a Leoni passando per Koné, l’Inter ha indovinato l’acquisto migliore proprio a tempo scaduto", precisa Gazzetta.