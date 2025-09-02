Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente Fabrizio Ferrari ha commentato l'arrivo di Manuel Akanji all'Inter. "Sono contentissimo che Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore. Sono molto contento e molto curioso di vedere Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo. Mi spiace non vedere più Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po' meno, quindi giusto così. E Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan".
"Un po' presto per dirlo. Penso che l'Inter resti, ancora più con Akanji, la squadra da battere. Il Napoli avendo vinto lo Scudetto non si può dire che non sia favorita. La Juventus la vedo più avanti del Milan per una questione di organizzazione, secondo me Allegri ha un po' più di lavoro da fare".
