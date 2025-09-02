Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente Fabrizio Ferrari ha commentato l'arrivo di Manuel Akanji all'Inter. "Sono contentissimo che Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore. Sono molto contento e molto curioso di vedere Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo. Mi spiace non vedere più Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po' meno, quindi giusto così. E Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan".