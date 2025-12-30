"A inizio stagione era opinione comune che nell’attacco nerazzurro ci fosse una sorta di doppia coppia. Da una parte, appunto, Lautaro ed Esposito, centravanti, o prime punte che dir si voglia, abili nel ricevere il pallone spalle alla porta, nel difenderlo e nello smistarlo.

Dall’altra, Thuram e Bonny, attaccanti da corsa, capaci di dare profondità, ma anche di puntare l’uomo e saltarlo. Ebbene, alla riprova dei fatti, Chivu non si è mai posto il problema, ma da ideale “barman” ha continuato a mixare i suoi attaccanti, ottenendo sempre un cocktail gustoso ed efficace. E quello tra Pio e il Toro è il secondo più gettonato, nel senso di minuti in campo (587), subito dietro quello che è da considerare la specialità della casa, ovvero Lautaro-Thuram (765)".