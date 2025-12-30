Cristian Chivu è stato molto bravo finora ad alternare le risorse a disposizione. Su questo tema, con un esempio in particolare, si è soffermato il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Qui il focus dal quotidiano:
CdS – Chivu barman ideale: così ha trovato un cocktail gustoso ed efficace
"A inizio stagione era opinione comune che nell’attacco nerazzurro ci fosse una sorta di doppia coppia. Da una parte, appunto, Lautaro ed Esposito, centravanti, o prime punte che dir si voglia, abili nel ricevere il pallone spalle alla porta, nel difenderlo e nello smistarlo.
Dall’altra, Thuram e Bonny, attaccanti da corsa, capaci di dare profondità, ma anche di puntare l’uomo e saltarlo. Ebbene, alla riprova dei fatti, Chivu non si è mai posto il problema, ma da ideale “barman” ha continuato a mixare i suoi attaccanti, ottenendo sempre un cocktail gustoso ed efficace. E quello tra Pio e il Toro è il secondo più gettonato, nel senso di minuti in campo (587), subito dietro quello che è da considerare la specialità della casa, ovvero Lautaro-Thuram (765)".
