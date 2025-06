Dopo il pareggio all'esordio contro il Monterrey, l'Inter è costretta a vincere contro gli Urawa Red Diamonds

Matteo Pifferi Redattore 21 giugno 2025 (modifica il 21 giugno 2025 | 15:32)

Dopo il pareggio all'esordio contro il Monterrey, l'Inter è costretta a vincere contro gli Urawa Red Diamonds per non vedersi complicare ancora di più la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

"Insomma, se la situazione era già di per sé complicata - nuovo allenatore, le scorie della debacle in finale di Champions ancora da digerire e una condizione fisica precaria -, ora si è aggiunta pure la pressione. Non che i nerazzurri non siano abituati a gestirla: il gruppo è esperto e ha affrontato tante battaglie. La verità, però, è che quanto è accaduto nelle ultime settimane ha tolto qualche certezza. Tra i compiti di Chivu c’è proprio quello di restituirle", spiega il Corriere dello Sport che poi preannuncia alcune novità di formazione.

"Come previsto è ripartito dalla base lasciata da Inzaghi, ma ha cominciato a inserire qualcosa di suo. Che si rivedrà questa sera: quindi, baricentro più alto e riaggressione più rapida per recuperare prima il pallone, ma anche soluzioni tattiche differenti, come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1. Il problema è che la benzina è poca, quindi l’autonomia per applicare i nuovi concetti è ridotta. Contro il Monterrey, infatti, l’Inter ha tenuto per un tempo e poco più. Scontato che si insisterà anche con la difesa a zona sui calci piazzati, nonostante il gol incassato da Sergio Ramos. Del resto, certi meccanismi hanno bisogno di tempo e di lavoro. E qualche errore è lo scotto da pagare", aggiunge il quotidiano.