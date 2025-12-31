Dopo la vittoria contro l'Atalanta, gli esami importanti per l'Inter continuano: domenica il Bologna, poi il recupero a Parma e infine a San Siro arriverà il Napoli di Conte.
Inter, bilancio Chivu positivo: “Ci sono i margini per migliorare. Bologna e Napoli nuovi esami”
"In attesa di disputare la prima gara del nuovo anno, che l’Inter vince ininterrottamente dal 2020, in casa nerazzurra è tempo di primi bilanci. Il confronto è quello in campionato tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, che la scorsa estate si sono passati il testimone e in termini di paragone vedono qualche leggera differenza dopo 16 giornate di Serie A. A sorridere è il tecnico romeno, capace di portare Lautaro e compagni in vetta alla classifica a tre giornate dal giro di boa con 12 vittorie, 4 sconfitte e senza alcun pareggio. In tutto fanno 36 punti, ossia 2 in più rispetto a quelli conquistati dal tecnico piacentino con 10 successi, 2 pareggi e 2 battute d’arresto, tra cui la debacle del recupero della sfida con la Fiorentina (14ª giornata) disputato poi a febbraio. Un’altra differenza rilevante emerge dalla posizione in classifica, visto che i nerazzurri in quel periodo della stagione erano soltanto terzi alle spalle di Atalanta e Napoli e con gli stessi punti proprio della Viola", analizza il Corriere dello Sport.
"La media attuale è di 2,25 punti a partita, che a fine stagione proietterebbe l’Inter attorno a 85-86 lunghezze in attesa di capire come terminerà il girone d’andata affrontando Bologna, Parma e Lecce nel recupero del match rinviato per via della Supercoppa. L’anno scorso il titolo di campione d’inverno andò al Napoli mentre stavolta la truppa interista parte in prima linea con un punto in più sul Milan e due in più sui partenopei (entrambe con una gara in meno come l’Inter). Nel bilancio di questa stagione pesano inoltre una difesa non certo imperforabile, con 14 gol incassati, ma anche il miglior attacco del campionato con 35 reti all’attivo e a debita distanza dalle altre rivali in questa specialità offensiva".
"Domenica sera contro la squadra di Italiano l’Inter, per la prima volta nella propria storia, potrebbe non registrare nessun pareggio dopo 17 giornate di Serie A. Le sfide contro Bologna e Napoli saranno un altro tentativo per provare a guarire, dopo quanto accaduto anche la scorsa stagione con Inzaghi in panchina viste le sconfitte in campionato incassate contro Juve, Milan, Bologna e Roma. Il bilancio di Chivu dunque è positivo, ma i margini di miglioramento ci sono ancora per provare a restare in vetta al campionato, entrare nelle prime 8 di Champions per gli ottavi e fare strada in Coppa Italia. A maggior ragione dopo la recente delusione maturata in Supercoppa", aggiunge il quotidiano.
