"In attesa di disputare la prima gara del nuovo anno, che l’Inter vince ininterrottamente dal 2020, in casa nerazzurra è tempo di primi bilanci. Il confronto è quello in campionato tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu, che la scorsa estate si sono passati il testimone e in termini di paragone vedono qualche leggera differenza dopo 16 giornate di Serie A. A sorridere è il tecnico romeno, capace di portare Lautaro e compagni in vetta alla classifica a tre giornate dal giro di boa con 12 vittorie, 4 sconfitte e senza alcun pareggio. In tutto fanno 36 punti, ossia 2 in più rispetto a quelli conquistati dal tecnico piacentino con 10 successi, 2 pareggi e 2 battute d’arresto, tra cui la debacle del recupero della sfida con la Fiorentina (14ª giornata) disputato poi a febbraio. Un’altra differenza rilevante emerge dalla posizione in classifica, visto che i nerazzurri in quel periodo della stagione erano soltanto terzi alle spalle di Atalanta e Napoli e con gli stessi punti proprio della Viola", analizza il Corriere dello Sport.