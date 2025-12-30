Il centrocampista polacco, dopo una prima stagione complicata in nerazzurro, sta tornando ai livelli di Napoli

Fabio Alampi Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 16:32)

Dopo una stagione con più ombre che luci, Piotr Zielinski sta riuscendo a trovare più spazio in questa sua seconda annata con la maglia dell'Inter. Il centrocampista polacco si sta rivelando molto più di un'alternativa, e si candida a recitare un ruolo ancor più importante nel 2026.

Una sorta di nuovo acquisto per i nerazzurri, come scrive Tuttosport: "Finalmente, Piotr Zielinski. I tifosi dell'Inter, dopo circa un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano, stanno ammirando quelle qualità tecniche, di palleggio e personalità che lo avevano reso a Napoli uno dei migliori centrocampisti del campionato. Merito del ragazzo, che a inizio stagione aveva promesso uno "Zielinski prime" (dopo non aver voluto nemmeno ascoltare le voci di presunti interessi da Arabia e Turchia), ma anche di Chivu, che sta puntando con i fatti e non solo a parole su di lui".

"Zielinski può sostanzialmente essere considerato un nuovo acquisto dei nerazzurri, forse il migliore di questa annata. [...] L'essere in perfetta forma, senza guai fisici, è alla base della rinascita dell'atleta, col polacco che nell'ultima parte della scorsa stagione, dopo una lesione al polpaccio, aveva forzato i tempi per essere a disposizione per il finale di campionato e per l'ultimo atto della Champions. Risultato, poche prestazioni e comunque condizionate, panchine nelle partite davvero importanti e successivamente un nuovo stop che non aveva permesso al giocatore di disputare nemmeno un minuto al Mondiale per club. [...] Contro il Bologna quindi Zielinski è ancora candidato alla titolarità".