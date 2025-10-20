Cristian Chivu è entrato nello spogliatoio dell'Inter con la giusta personalità, quella propria dei grandi allenatori

Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 21:16)

Cristian Chivu è entrato nello spogliatoio dell'Inter con la giusta personalità, quella propria dei grandi allenatori. E ha saputo intervenire quando c'era bisogno, ricreando armonia in tutto l'ambiente. Scrive a tal proposito il Corriere dello Sport:

"I primi a recepire quel messaggio sono stati proprio i senatori, ovvero i reduci di una stagione che da esaltante si è trasformata, all’ultimo, in amara. Hanno (ri)sposato la causa, caricati anche dal desiderio di prendersi una rivincita. Basti guardare i vari Lautaro e Dimarco, tirati a lucido, i “quasi quarantenni” Acerbi e Mkhitaryan che corrono come ragazzini, i Barella e i Bastoni sempre applicati e sintonizzati".

"Chivu ha saputo creare sintonia ed armonia nel gruppo. C’erano anche prima, ma andavano in qualche modo ricomposte, dopo lo strappo di Charlotte. Anche in quell’occasione è intervenuto a dovere. Ora non gli resta che mettere in pari anche i nuovi. Con Akanji (ma non c’erano dubbi), Bonny ed Esposito (di fatto su creature) c’è già riuscito. Mancano Sucic, che ancora non è sbocciato del tutto, più la coppia Luis Henrique-Diouf, i più in ritardo. All’Inter sono tutti convinti che completerà l’opera".

(Fonte: Corriere dello Sport)