L'impianto di base dell'Inter di Chivu è noto. Ma le alternative ci sono e vengono sempre utilizzate ed è questa la vera forza della squadra. Il tecnico schiera i più in forma e può intervenire a gara in corso.

"La Chivucrazia funziona perché è credibile nella valorizzazione del materiale umano. Nelle prime otto partite, si erano alternati addirittura 22 titolari. A parte Darmian, spesso acciaccato, Diouf, che è l’ultimo arrivato e ancora non gira ai ritmi richiesti, e Palacios che è quasi un esubero, tutti hanno usufruito di una vera possibilità. Quando gli domandano del rendimento dei singoli più celebrati, Chivu risponde che il rendimento in partita dipende anche da Bisseck o da Carlos Augusto che alzano i gradi della concorrenza interna. Il sistema, se continuerà ad essere accettato come efficiente, porterà grandi vantaggi in primavera, quando verrà lanciata la volata per gli obiettivi stagionali. I titolari avranno ancora benzina e motivazioni da spendere, nella speranza di abbracciare forte Chivu anche al traguardo", si legge su La Gazzetta dello Sport.