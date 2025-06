L'attaccante francese ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici, e il suo rendimento ne ha risentito

Fabio Alampi Redattore 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 09:19)

Il 2025 di Marcus Thuram non si sta rivelando particolarmente fortunato: l'attaccante francese ha dovuto fermarsi nuovamente, questa volta per un affaticamento ai flessori, e dovrà così saltare anche la prossima sfida del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds. Un problema in più per l'Inter, come scrive il Corriere dello Sport: " Il 2025 continua a non dare pace a Thuram. Contro il Monterrey, il francese è incorso in un altro guaio fisico.

Vero che si tratta di un semplice affaticamento ai flessori, che dovrebbe essere smaltito nel giro di pochi giorni. Ma si va a sommare ad primo acciacco muscolare che, a inizio anno, lo aveva costretto a dare forfait alla finale di Supercoppa con il Milan, alla distorsione alla caviglia che lo ha a lungo condizionato durante il mese di febbraio e non solo, e infine al risentimento agli adduttori che lo ha fatto restare fuori in una settimana decisiva (in negativo) per l'Inter: tre sconfitte consecutive contro Bologna e Roma in campionato, e Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia".

"In questi mesi, tutti quei guai lo hanno frenato, impedendogli di raggiungere la forma migliore. Così ha finito per andare a fiammate, senza più dare continuità. [...] Contro il Monterrey, Tikus ha cominciato in panchina proprio perché non era nelle condizioni per giocare dall'inizio. La sua "precarietà" si è notata subito, quando è entrato nella ripresa. Poi è arrivato sì l'infortunio, ma già dai primi scatti si era capito che il suo motore girava a basso ritmo. Evidentemente, per Chivu si tratta un problema in più. Se recuperarlo al meglio per il resto del Mondiale per club appare complicato, il vero Thuram deve tornare a tutti i costi per l'inizio del campionato".