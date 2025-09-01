FC Inter 1908
Libero – Chivu potrebbe presto prendere decisioni drastiche: c’è un nome top che rischia

Le difficoltà notate contro l'Udinese potrebbero costringere Cristian Chivu a prendere decisioni drastiche
Le difficoltà notate contro l'Udinese potrebbero costringere Cristian Chivu a prendere decisioni drastiche.

Secondo Libero, a rischiare il posto è soprattutto Calhanoglu:

"Se Calhanoglu non alzerà i giri del motore molto presto, potrebbe essere l’indiziato di una prima scelta netta da parte di Chivu. Queste due giornate iniziali hanno reso evidente che le idee chiare portano risultati. E che le idee chiare comportano scelte nette".

