Le difficoltà notate contro l'Udinese potrebbero costringere Cristian Chivu a prendere decisioni drastiche.
Libero – Chivu potrebbe presto prendere decisioni drastiche: c’è un nome top che rischia
Secondo Libero, a rischiare il posto è soprattutto Calhanoglu:
"Se Calhanoglu non alzerà i giri del motore molto presto, potrebbe essere l’indiziato di una prima scelta netta da parte di Chivu. Queste due giornate iniziali hanno reso evidente che le idee chiare portano risultati. E che le idee chiare comportano scelte nette".
(Fonte: Libero)
