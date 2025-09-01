La società nerazzurra non ha voltato pagina dopo la scorsa stagione e le difficoltà si sono riviste con l'Udinese

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 14:02)

"Fu quel fallo di mani di Bisseck in area contro la Lazio a spegnere i sogni scudetto dell’Inter che era ancora di Simone Inzaghi. Tre mesi dopo, con Chivu in panchina, è ancora il tedesco tra i protagonisti di una sconfitta che fa cominciare subito in salita il campionato. È il difensore tedesco che osserva con troppa nonchalance l’interessante francese Atta mentre si accentra e batte Sommer con un destro sul secondo palo. È il gol dell’1-2 in rimonta dell’Udinese a San Siro. È il minuto 40. Ce ne sarebbero altri cinquanta da giocare. Ma il risultato non cambierà". Il Corriere dello Sport racconta così la partita dell'Inter contro l'Udinese. Una sconfitta che complica il percorso nerazzurro dopo appena due giornate.

"Prestazione bruttina. Lontana anni luce dagli occhi della tigre sempre necessari quando giochi in Serie A. È come se l’Inter si fosse stancamente trascinata. Anche dopo l’iniziale vantaggio di Dumfries. Qualche guizzo qua e là. Ma senza quella solidità nervosa che ti consente di rimanere mentalmente in partita. Barella e compagni hanno provato a reagire con l’orgoglio. Non con la consapevolezza. Men che meno con un’organizzazione tattica. Non ha funzionato la coabitazione tra Calhanoglu e Sucic. Thuram si è acceso di rado. Lautaro si è via via incupito. E col passare dei minuti, il nervosismo ha preso il sopravvento".

"Il pareggio sarebbe stato anche meritato, se teniamo conto della massa di gioco prodotta, ma se non sei preciso e non hai idee negli ultimi venti metri non è questione di sfortuna", scrive a proposito della gara il giornale sportivo che però non dimentica i meriti dell'Udinese ("Tanta corsa, ottima occupazione degli spazi a centrocampo e difesa attenta. Senza mai rinunciare a ripartire".

"Per Chivu e per Marotta è già tempo delle prime riflessioni. E farle durante la sosta per le Nazionali non aiuta. Fossimo in casa Inter, non ce la prenderemmo col mercato. Il Torino aveva illuso ma i fantasmi del recente passato non sono stati liquidati. E se non si volta pagina chiamando i migliori ghostbusters su piazza, si rischia una preoccupante coabitazione", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)