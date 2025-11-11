"Cambiare ancora, cambiare sempre, cambiare a patto che non si modifichino certi concetti inalienabili in campo: l’atteggiamento, l’impostazione verticale, l’aggressività costante per 90 minuti o giù di lì. Nella pancia di San Siro, dopo aver regolato la Lazio con un paio di reti e diversi falli, Cristian Chivu è tornato su un principio cardine della sua rivoluzione: l’alternanza ragionata degli uomini senza guardare né il curriculum né la carta di identità di nessuno". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulla volontà di Chivu di non dare certezze sulla titolarità, per esempio, del difensore centrale.
Chivu, testa già al derby: chi gioca come centrale di difesa? “A partire da domani…”
Tra Akanji e Bastoni, infatti, il ruolo di titolare è vacante: oltre ad Acerbi e De Vrij, in quella posizione è stato provato anche Bisseck. "Tutti e tre, in fondo, sono in ballo per una maglia nel derby dopo la sosta e da subito saranno sotto stretta osservazione del tecnico romeno alla Pinetina: nessuno, infatti, per ragioni differenti, ha ricevuto la convocazione dalla propria nazionale. Insomma, già da domani, al ritorno agli allenamenti, il trio sarà focalizzato sulle punte del Diavolo, a partire dal rientrato Pulisic, che già ha fatto abbastanza male ai nerazzurri in passato", conferma la Rosea.
Dopo tre panchine di fila, contro la Lazio Chivu ha ripescato Acerbi che ha risposto giocando una partita all'altezza dei vecchi standard. "Il modo migliore per rilanciarsi in vista del derby e riempire di ulteriori (graditi) dubbi la testa del suo allenatore. Allo stesso tempo, scalpita il rampante Bisseck, mentre De Vrij è solo in apparenza un passo indietro: la partita per marcare Pulisic è già aperta, durerà 14 giorni", chiosa la Rosea.
