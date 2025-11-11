Chivu, testa già al derby: chi gioca come centrale di difesa? “A partire da domani…”

Chivu è stato chiarissimo: l'obiettivo è far ruotare i giocatori e non dare certezze così da averli tutti in forma quando è necessario

Tra Akanji e Bastoni, infatti, il ruolo di titolare è vacante: oltre ad Acerbi e De Vrij, in quella posizione è stato provato anche Bisseck. "Tutti e tre, in fondo, sono in ballo per una maglia nel derby dopo la sosta e da subito saranno sotto stretta osservazione del tecnico romeno alla Pinetina: nessuno, infatti, per ragioni differenti, ha ricevuto la convocazione dalla propria nazionale. Insomma, già da domani, al ritorno agli allenamenti, il trio sarà focalizzato sulle punte del Diavolo, a partire dal rientrato Pulisic, che già ha fatto abbastanza male ai nerazzurri in passato", conferma la Rosea.