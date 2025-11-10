Gallo (CdS): “Chivu fa bene al calcio italiano: classe e schiena dritta. Ed è riuscito a…”

"Inter-Lazio una stagione dopo è la partita che riporta i nerazzurri in testa alla classifica, a braccetto con la Roma. Il Napoli campione d’Italia è due gradini più giù, in compagnia del Milan. In pochi mesi, è cambiato tutto in casa Inter. Quel 2-2 del 18 maggio fu il primo boccone amaro di un finale di stagione che doveva ancora svelare il peggio di sé. Si era in piena Inzaghi-decadence. Lo scudetto che volò via, preludio alla disfatta in Champions. Sei mesi dopo, sembra un altro mondo. L’Inter ha dominato la Lazio in una partita senza storia. In panchina adesso c’è un signore che sorride e che sembra aver curato i calciatori innanzitutto con la propria empatia. Ma Chivu non è solo questo, ovviamente.

È un grande conoscitore di calcio oltre che di uomini. Ha saputo rigenerare una squadra di campioni capaci di giocarsi la finale di Champions due volte in tre anni. Ha restituito loro fiducia. Ha saputo anche resistere alle avversità di inizio campionato con le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Da allora, i nerazzurri ne hanno vinte sette su otto, compresa quella contro la Roma all’Olimpico. Hanno perso solo a Napoli . E in quell’occasione, sempre senza alzare la voce, il tecnico si dissociò dalla polemica del suo presidente Marotta, disse che nel calcio italiano ci si lamenta troppo. Classe e schiena dritta.

Chivu è un personaggio che fa bene al calcio italiano. È come se fosse geneticamente dotato della cosiddetta giusta distanza. Non si accalora mai oltre il lecito. Non smarrisce ma lo sguardo d’insieme. Col tono giusto ha saputo dire a Lautaro (ieri in gol) una santa verità: se imparasse a sorridere di più, male non gli farebbe. Nel gruppo Inter non ha lasciato indietro nessuno. Forse l’unica eccezione è Frattesi. Ha recuperato anche Zielinski che ha segnato a Verona e ha replicato anche ieri sera prima che il gol gli fosse annullato. Contro la Lazio ha giocato senza Thuram né Mkhitaryan eppure non se n’è accorto nessuno. Bonny ha segnato la rete del 2-0: è il quarto gol in campionato per il francese ex Parma. E Sucic ha mostrato ancora una volta di avere piedi e cervello, lui il gol lo ha solo sfiorato"