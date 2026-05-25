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Inter, il futuro è già cominciato: Chivu e Dimarco i primi a rinnovare, definite le prossime mosse

Inter, il futuro è già cominciato: Chivu e Dimarco i primi a rinnovare, definite le prossime mosse - immagine 1
In casa nerazzurra, dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, si sta già pensando alla prossima stagione
Fabio Alampi Redattore 

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Dopo aver chiuso la stagione con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, in casa Inter si sta già pianificando il futuro. Il primo tassello sarà il rinnovo di Crostian Chivu, artefice della conquista dei due trofei, ma nel frattempo sono state individuate le prossime mosse tra mercato in entrata e in uscita.

Inter, il futuro è già cominciato: Chivu e Dimarco i primi a rinnovare, definite le prossime mosse- immagine 2
Getty Images

Così scrive Il Giorno: "Il futuro è giò cominciato. «La squadra ha tante certezze - ha ribadito Chivu a Bologna -. Non bisogna perderle, anzi, aggiungere qualcosina». La palla passa a Marotta e Ausilio. Il rinnovo dell'allenatore e di Dimarco le prime mosse. Sicuro il ritorno del centrocampista classe 2005 Aleksander Stankovic, campione di Belgio col Bruges. Poi andrà respinto il nuovo assalto del Galatasaray per Calhanoglu, prima di andare diritti su Solet e Muharemovic. La nuova Inter è pronta a sorprenderci".

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