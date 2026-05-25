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Inter, si parte da questo budget mercato: almeno 5 gli acquisti. E sul cambio modulo…

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Prima di andare in vacanza Chivu firmerà il rinnovo e seguirà la campagna di rafforzamento della squadra con la dirigenza
Andrea Della Sala Redattore 

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Terminata la stagione, l'Inter inizia a programmare la prossima. Prima di andare in vacanza Chivu firmerà il rinnovo e seguirà la campagna di rafforzamento della squadra.

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"L’entusiasmo per il percorso, che ha già garantito un maggio memorabile, è condiviso dalla proprietà che è pronta a sostenere la costruzione di una squadra più forte. Il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non strategiche, con l’obiettivo di acquistare almeno tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori che possano migliorare le rotazioni in prospettiva di un ritorno in grande stile nei salotti buoni della Champions League: la gestione della campagna internazionale, nella prima fase e soprattutto nel playoff contro il Bodo, è stata la macchia del 2026 che la società intende cancellare al più presto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Di sicuro Chivu ha riconosciuto la validità del sistema di gioco che, già dai tempi dello scudetto di Antonio Conte, è stato il marchio distintivo dell’Inter: la tentazione di ritoccare il modulo, aderendo al format della difesa a quattro, è stata abbandonata nelle prime riunioni operative. Avanti con il 3-5-2, dunque, con conferma del quartetto offensivo in blocco, dal capocannoniere Lautaro in giù, e risorse finanziarie dirottate sugli altri reparti", aggiunge il quotidiano.

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