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calciomercato
Inter, si parte da questo budget mercato: almeno 5 gli acquisti. E sul cambio modulo…
Terminata la stagione, l'Inter inizia a programmare la prossima. Prima di andare in vacanza Chivu firmerà il rinnovo e seguirà la campagna di rafforzamento della squadra.
"L’entusiasmo per il percorso, che ha già garantito un maggio memorabile, è condiviso dalla proprietà che è pronta a sostenere la costruzione di una squadra più forte. Il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non strategiche, con l’obiettivo di acquistare almeno tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori che possano migliorare le rotazioni in prospettiva di un ritorno in grande stile nei salotti buoni della Champions League: la gestione della campagna internazionale, nella prima fase e soprattutto nel playoff contro il Bodo, è stata la macchia del 2026 che la società intende cancellare al più presto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Di sicuro Chivu ha riconosciuto la validità del sistema di gioco che, già dai tempi dello scudetto di Antonio Conte, è stato il marchio distintivo dell’Inter: la tentazione di ritoccare il modulo, aderendo al format della difesa a quattro, è stata abbandonata nelle prime riunioni operative. Avanti con il 3-5-2, dunque, con conferma del quartetto offensivo in blocco, dal capocannoniere Lautaro in giù, e risorse finanziarie dirottate sugli altri reparti", aggiunge il quotidiano.
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