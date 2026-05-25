"L’entusiasmo per il percorso, che ha già garantito un maggio memorabile, è condiviso dalla proprietà che è pronta a sostenere la costruzione di una squadra più forte. Il budget di partenza è di 50 milioni ma verrà arricchito dalle cessioni non strategiche, con l’obiettivo di acquistare almeno tre titolari (due centrocampisti e un difensore centrale) e altri due calciatori che possano migliorare le rotazioni in prospettiva di un ritorno in grande stile nei salotti buoni della Champions League: la gestione della campagna internazionale, nella prima fase e soprattutto nel playoff contro il Bodo, è stata la macchia del 2026 che la società intende cancellare al più presto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.