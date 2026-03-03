"Hanno assecondato l’istinto dell’idea, hanno sviluppato una proposta attrattiva, hanno imparato a modulare le richieste. La semifinale tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu, i giovani rampanti, è un incrocio tra mondi simili e differenti. Vicina è la predisposizione a orientare la partita comandando il gioco, diversa è la strategia per raggiungere l’obiettivo desiderato. In ogni caso, e per ogni gusto, si sfidano due allenatori che possono scrivere la storia dei club che allenano. Il Como non ha mai raggiunto una finale di Coppa Italia, l’Inter ha vinto solo una volta scudetto e coppa nella stessa stagione. Se dovessimo indicare il circolo concettuale al quale sono iscritti, giochisti o risultatisti, penseremmo di getto alla prima corrente. Fabregas crede più al possesso palla, Chivu all’imbucata verticale. Fabregas insiste sulla difesa a quattro, Chivu usa quella a tre (o a cinque). Ma le sfumature e le assonanze sono tante, in nome di un calcio di controllo e non di speculazione che li ha condotti verso un’insospettabile solidità difensiva: in campionato 20 sono i gol che ha incassato il Como, 21 quelli subiti dall’Inter", analizza La Gazzetta dello Sport.