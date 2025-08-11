Il gruppo dei fedelissimi di Cristian Chivu nella sua nuova Inter, ma anche il piano per una partenza sprint a inizio stagione

Alessandro Cosattini Redattore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 13:32)

Il gruppo dei fedelissimi di Cristian Chivu nella sua nuova Inter, ma anche il piano per una partenza sprint a inizio stagione. Così il Corriere dello Sport parla delle prime settimane di lavoro dei nerazzurri in vista del nuovo campionato:

“La tabella di marcia serratissima dell’ultimo weekend rende l’idea del tour de force imposto da Cristian Chivu in casa Inter. Subito dopo l’amichevole di venerdì nel Principato, c’è stato l’immediato rientro con allenamento sabato alla Pinetina e ieri un’altra doppia seduta per non mollare di un centimetro. Domani Lautaro e compagni sfideranno il Monza in Brianza per il terzo test di questa estate. L’esordio in campionato si avvicina e l’idea è quella di approcciarsi alla Serie A con una partenza lanciata. L’anno scorso la squadra guidata da Inzaghi pagò fin da subito una partenza lenta, con appena 8 punti nelle prime 5 giornate, mentre quest’anno Chivu vuole un gruppo immediatamente al top della forma per mettere pressione alle dirette avversarie.

Partenza sprint — In questo senso il calendario avvalora le intenzioni, visto che i nerazzurri nelle prime 5 giornate avranno solo uno scontro diretto (quello contro la Juve, in trasferta alla terza) e poi incroci più morbidi contro Torino, Udinese, Sassuolo e Cagliari, fino alla neopromossa Cremonese all’inizio di ottobre. L’anno scorso invece nei primi 450’ della stagione in Serie A arrivarono i pareggi contro Genoa e Monza prima della scottante sconfitta nel derby con il Milan. Per la stagione 2025/26 Chivu vuole una partenza sprint, con più titolari possibili in condizione fin da subito per imporsi già nelle prime battute, quando magari qualche avversaria dovrà ancora trovare la quadra dopo le mosse sul mercato. Essendo intervenuto fin da subito già a giugno, quando si è disputato il Mondiale per club, può rivelarsi un vantaggio per Chivu, conoscendo già i suoi elementi e storicamente tutto l'ambiente interista.

Il gruppo dei fedelissimi — L’approccio sprint si è intravisto già nelle prime settimane di lavoro, con molti interpreti già in ottima forma come Bonny, Sucic, Barella e un capitan Lautaro rigenerato dalle vacanze di luglio. Il tecnico romeno ha già in testa il gruppo dei fedelissimi, ma vuole testare tutti e soprattutto dare alla squadra le chiavi per adottare - in caso di necessità - le varianti adeguate sul piano tattico senza avere più l’unico dogma del 3-5-2. La transizione rispetto al passato sarà morbida, ma allo stesso tempo porterà significative novità nel modo di giocare della squadra. L’ora di Frattesi scoccherà solo a campionato iniziato, ma a breve Chivu proverà anche Bisseck e Zielinski, che ieri si sono allenati in gruppo senza alcun problema: vanno verso la convocazione per la partita di domani a Monza”, si legge.