"Conte e Allegri sono ancora lì, uno con lo scudetto sul petto a Napoli e l’altro con la missione di riportare il Diavolo in alto, ma questo è, deve essere, il tempo di Cristian. È lui il 44enne che oggi sgomita e si appresta a lanciare la grande sfida, anche se con appena 13 panchine di Serie A, al Parma, sulle spalle. Riportare il titolo a casa Inter dopo un’annata all’asciutto di trofei, e farlo alla prima occasione, proprio i rivali tra il 2011 e il 2012, è la sua doppia missione. Per riuscirci Chivu vuole forgiare una nuova Inter, più imprevedibile, più resistente, più democratica. Il lavoro è cominciato nell’antipasto del Mondiale per club americano a giugno, ma è da domani che il piano d’azione entrerà nel vivo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Sul campo, ad esempio, si sono viste le prime interessanti sterzate tattiche (il 3-5-2 non è più un dogma, il pressing alto e la ricerca della verticalità immediata sono le nuove strade da seguire), mentre fuori il cambio di stile si è fatto notare per almeno un paio di aspetti. Primo, il feeling con i dirigenti, che è forte, fortissimo: «Chivu è una prova non di confusione ma di coraggio», ha detto il presidente Marotta in tempi non sospetti, sottolineando l’importanza di una proprietà forte di un programma ben chiaro alle spalle. Lui e il ds Ausilio conoscono Cristian sotto ogni punto di vista, sanno cosa aspettarsi e come sostenerlo, e la programmazione di questa stagione segue la trama dell’intesa. Anche ieri Chivu, dopo aver salutato i primi nerazzurri già al lavoro alla Pinetina, è passato in sede per parlare di mercato con i dirigenti. Secondo punto chiave: la gestione del gruppo. Chivu ha chiarito ai suoi che il leader è lui fin dalla riunione di gruppo in hotel a Charlotte, voluta dall’allenatore all’indomani della polemica a distanza tra Lautaro e Calha", aggiunge il quotidiano.