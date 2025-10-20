L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo all'arrivo di Cristian Chivu all'Inter

Marco Macca Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 09:16)

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo all'arrivo di Cristian Chivu all'Inter e alla capacità che ha avuto l'allenatore rumeno di risollevare un gruppo a pezzi dopo la debacle di Monaco di Baviera. Si legge:

"Un motore a pieni giri, inoltre, ha permesso di implementare alcune novità. Come baricentro e pressione più alti, la riaggressione immediata e la ricerca costante della verticalizzazione. E, infatti, solo con velocità, ritmo e serbatoi pieni è stato raggiunto l’equilibrio, che invece era venuto meno all’inizio. Ora non più".

"Anzi, i giocatori nerazzurri sembrano perfino divertirsi nel trovare e realizzare soluzioni nuove. E’ stato uno stimolo anche per loro, dopo aver costruito in 4 anni un meccanismo quasi perfetto, che però stava cominciando a presentare qualche crepa. Non tale, però, da far crollare tutto il palazzo. Questo è il messaggio che Chivu ha trasmesso appena arrivato: eravate forti prima e lo siete ancora, una sconfitta, seppur pesante, non cancella nulla".

