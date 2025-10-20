FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Appena arrivato Chivu ha pronunciato questa frase che ha stravolto un’Inter a pezzi: “Siete…”

news

Appena arrivato Chivu ha pronunciato questa frase che ha stravolto un’Inter a pezzi: “Siete…”

Appena arrivato Chivu ha pronunciato questa frase che ha stravolto un’Inter a pezzi: “Siete…” - immagine 1
L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo all'arrivo di Cristian Chivu all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo all'arrivo di Cristian Chivu all'Inter e alla capacità che ha avuto l'allenatore rumeno di risollevare un gruppo a pezzi dopo la debacle di Monaco di Baviera. Si legge:

Appena arrivato Chivu ha pronunciato questa frase che ha stravolto un’Inter a pezzi: “Siete…”- immagine 2
Getty Images

"Un motore a pieni giri, inoltre, ha permesso di implementare alcune novità. Come baricentro e pressione più alti, la riaggressione immediata e la ricerca costante della verticalizzazione. E, infatti, solo con velocità, ritmo e serbatoi pieni è stato raggiunto l’equilibrio, che invece era venuto meno all’inizio. Ora non più".

Inter Chivu
Getty Images

"Anzi, i giocatori nerazzurri sembrano perfino divertirsi nel trovare e realizzare soluzioni nuove. E’ stato uno stimolo anche per loro, dopo aver costruito in 4 anni un meccanismo quasi perfetto, che però stava cominciando a presentare qualche crepa. Non tale, però, da far crollare tutto il palazzo. Questo è il messaggio che Chivu ha trasmesso appena arrivato: eravate forti prima e lo siete ancora, una sconfitta, seppur pesante, non cancella nulla".

(Fonte: Corriere dello Sport)

Leggi anche
Capello: “Ora possiamo dirlo, è l’Inter di Chivu. Ha già portato a termine la...
Inter, Chivu ha stravolto allenamenti: “Sconfitte dazio ‘calcolato’. Ad...

© RIPRODUZIONE RISERVATA