"L’Inter finora ha perso tre scontri diretti (Juve, Napoli, Milan) e ha sconfitto la sola Roma, soffrendo molto. Una prova di personalità al Metropolitano aiuterebbe a smentire il tabù e a preparare i prossimi incroci con le due nobili inglesi. E aumenterebbe la già solida credibilità di Chivu. Il romeno è stato saggio a non cambiare tutto e a innovare il giusto, bravo a imporre la sua filosofia gentile di sorrisi e niente alibi. Però deve ancora imparare a trasmettere qualcosa in più nelle gare torride, tipo il derby, perché non tutte le partite sono uguali. Stasera, per dire, è match da cerchiolino rosso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.