La partita con l'Atletico è importante per tanti motivi. L'Inter deve reagire dopo il derby perso, deve iniziare a vincere le gare importanti e deve sistemare la classifica per evitare i playoff.
Inter, tre punti per evitare i playoff. Chivu? C’è una cosa che deve ancora imparare…
"L’Inter finora ha perso tre scontri diretti (Juve, Napoli, Milan) e ha sconfitto la sola Roma, soffrendo molto. Una prova di personalità al Metropolitano aiuterebbe a smentire il tabù e a preparare i prossimi incroci con le due nobili inglesi. E aumenterebbe la già solida credibilità di Chivu. Il romeno è stato saggio a non cambiare tutto e a innovare il giusto, bravo a imporre la sua filosofia gentile di sorrisi e niente alibi. Però deve ancora imparare a trasmettere qualcosa in più nelle gare torride, tipo il derby, perché non tutte le partite sono uguali. Stasera, per dire, è match da cerchiolino rosso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"E infine, naturalmente, anche la classifica di Champions aspetta risposte. L’Inter ha 12 punti, nell’edizione scorsa le squadre con quel bottino entrarono nel playoff, primo traguardo che quindi i nerazzurri di fatto hanno già in tasca. Ma non dista molto neppure l’ingresso nel G8, tarato lo scorso anno dai 16 punti in su. Con due vittorie l’Inter ci entrerebbe in carrozza. Meglio portarsi avanti col lavoro. In un campionato così equilibrato, con un Milan così competitivo e privilegiato da settimane senza coppe, togliersi dall’agenda i due playoff di febbraio sarebbe un bel vantaggio per i nerazzurri, anche perché in quel periodo cadrà il sempre dispendioso incrocio con la Juve", aggiunge il quotidiano.
