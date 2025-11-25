Libero – Il derby certifica declino di Sommer: i dati parlano da tempo

Dopo la sconfitta contro il Milan per uno a zero e di fronte alla prova di Maignan, che ha disinnescato tre tentativi prima di parare il rigore di Calhanoglu, i giornali si interrogano sui portieri

Sommer e il risultato del derby. Il quotidiano Libero torna sul ruolo del portiere e parte dalla massima di Brera ("Il portiere è l'unico uomo in campo che non può nascondersi" ) per dire che i dati statistici mettono a nudo certe questioni. Con il PSxG si indica quanti punti ha messo in cassaforte grazie al portiere. La Roma è prima con sei gol subiti in 12 partite. Merito anche di Svilar perché la squadra giallorossa subisce più tiri in porta delle dirette concorrenti, ha una percentuale dell'85.4%, spiega il giornale che cita il sito fbref.com. +4.4 di PSxG.

L'ultimo che aveva fatto così tanto la differenza in campionato era stato Maignan nell'anno del 19esimo scudetto del Milan, 81.2% e un differenziale positivo di +4.3 PSxG. "Se il Milan è di nuovo lassù è perché Maignanè tornato magic. Nel derby ha salvato un rigore e tre occasioni nel primo tempo. Viceversa il derby ha messo a nudo il declino di Sommer che i dati suggerivano da settimane", scrive Libero.

"Il gol subito è un errore tecnico e atletico perché bisognava avere forza per respingere quel tiro senza peso di Saelemakers che poi ha propiziato il tap in di Pulisic. Il dato di Sommer dice che ha una percentuale di parate pari al 71.4%, bel al di sotto della media nei due anni precedenti, 82.7% e 75%. Il suo PSxG è -1.7%. Anche Di Gregorio e Milinkovic-Savic non stanno portando punti a Napoli e Juventus. La Serie A in cui si segna poco dice una cosa chiara: avere un portiere che para il 10% in più della media vale quanto un bomber da venti gol l'anno".

