Stasera si affronteranno Bologna e Inter, la vincente sfiderà il Napoli nella finale di Supercoppa. Sarà un bel duello tra i due tecnici.
Bologna-Inter, sfida tra i due tecnici. Verticalità e aggressione: “Chivu ha abbellito il 3-5-2”
"Nella loro sfida in panchina non c’è giovanilismo, ma coraggio e idee fresche che li avvicinano, anche se il loro cursus honorum è stato assai diverso. Il 45enne Chivu, lanciato in orbita a inizio stagione dopo 13 gare appena in Serie A, sta confermando che i suoi dirigenti hanno avuto l’intuizione giusta; Italiano, tre anni di più, ha alzato un trofeo lo scorso maggio dopo un viaggio in ascensore per tutte le categorie. Questa è l’ottava finale del tecnico bolognese, la prima fu nel 2018 ai playoff di D che vinse con l’Arzignano: quanta gavetta dalla provincia vicentina alle mille luci di Riad, dal Castello Scaligero che divenne residenza viscontea a questa frenetica capitale nel deserto, in cui stanno per costruire pure un enorme cubo, il Mukaab, di 400x400 metri. In ogni caso, da sette anni ormai, Italiano sale sempre: le altre finali le ha fatte col Trapani, con lo Spezia, tre con la Fiorentina, più quella vinta col Bologna in Coppa Italia", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"A unire i due comandanti, poi, pure verticalità e aggressione come inni alla modernità: il romeno non è uscito da modulo di Inzaghi, ma ha abbellito il vecchio 3-5-2 con più pressing e cattiveria agonistica, che spesso si traduce in falli; il siciliano ha forgiato il suo 4-2-3-1 con intensità e l’attacco uomo su uomo, accettando qualche rischio difensivo a causa della linea alta. Insomma, stili riconoscibili, come anche i loro proclami prima della battaglia nel deserto", aggiunge Gazzetta.
