"Nella loro sfida in panchina non c’è giovanilismo, ma coraggio e idee fresche che li avvicinano, anche se il loro cursus honorum è stato assai diverso. Il 45enne Chivu, lanciato in orbita a inizio stagione dopo 13 gare appena in Serie A, sta confermando che i suoi dirigenti hanno avuto l’intuizione giusta; Italiano, tre anni di più, ha alzato un trofeo lo scorso maggio dopo un viaggio in ascensore per tutte le categorie. Questa è l’ottava finale del tecnico bolognese, la prima fu nel 2018 ai playoff di D che vinse con l’Arzignano: quanta gavetta dalla provincia vicentina alle mille luci di Riad, dal Castello Scaligero che divenne residenza viscontea a questa frenetica capitale nel deserto, in cui stanno per costruire pure un enorme cubo, il Mukaab, di 400x400 metri. In ogni caso, da sette anni ormai, Italiano sale sempre: le altre finali le ha fatte col Trapani, con lo Spezia, tre con la Fiorentina, più quella vinta col Bologna in Coppa Italia", sottolinea La Gazzetta dello Sport.