Una doppia vendetta sportiva, ma per motivi diversi. Così Libero presenta la sfida tra Bologna e Inter, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle 20 a Riyadh.
Inter contro la sua nemesi, col Bologna vendetta sportiva: la ‘fastidiosa hit’…
“Per l’Inter è una vendetta sportiva contro la sua nemesi recente: quel Bologna che l’anno scorso le ha di fatto scucito lo scudetto dal petto (il gol di Orsolini al 94’ della sfida del Dall’Ara equivale a quello di Pedro) e che, andando indietro alla memoria, rievoca l’incubo della “fatal Bologna” di Radu dell’aprile 2022. Per il Bologna, invece, è una vendetta di status: quella di una squadra snobbata dal pubblico saudita, che ha conoscenza limitata alle solite sorelle e non sembra molto interessata alle migliori proposte della serie A”.
L’Inter vuole tornare a vincere un big match:
“Per i nerazzurri il ritornello è ormai diventato una fastidiosa hit... invernale: battere le grandi […] Vincere contro una grande in pectore come il Bologna serve a evitare che questo ritornello risuoni in testa per tutta la stagione. E non solo: serve anche a “riscattare” la Supercoppa buttata via l’anno scorso nell’harakiri contro il Milan-meteora di Conceicao”.
Il quotidiano definisce il comportamento di Chivu:
“E per quanto riguarda la possibilità di vincere il primo trofeo da allenatore di una prima squadra? «Non sono a caccia di reputazione, mi godo la crescita della squadra». Un approccio pragmatico, confermato anche dalla scelta logistica: l’Inter è arrivata con un giorno di ritardo rispetto al solito su indicazione del mister che, anzi, aveva chiesto di arrivare addirittura alla vigilia «per via di freddo e pioggia che rendono difficili gli allenamenti»”.
Sulle scelte di formazione:
“Sarà anche la partita del “chi si rivede”. Nell’Inter, Calhanoglu recuperato in regia e Josep Martinez al posto di Sommer tra i pali”.
