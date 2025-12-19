FC Inter 1908
Inter contro la sua nemesi, col Bologna vendetta sportiva: la ‘fastidiosa hit’…

Inter contro la sua nemesi, col Bologna vendetta sportiva: la ‘fastidiosa hit’… - immagine 1
I nerazzurri affrontano questa sera i felsinei, bestia nera degli ultimi anni: possibile qualche cambio di formazione
Alessandro De Felice
Una doppia vendetta sportiva, ma per motivi diversi. Così Libero presenta la sfida tra Bologna e Inter, semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle 20 a Riyadh.

“Per l’Inter è una vendetta sportiva contro la sua nemesi recente: quel Bologna che l’anno scorso le ha di fatto scucito lo scudetto dal petto (il gol di Orsolini al 94’ della sfida del Dall’Ara equivale a quello di Pedro) e che, andando indietro alla memoria, rievoca l’incubo della “fatal Bologna” di Radu dell’aprile 2022. Per il Bologna, invece, è una vendetta di status: quella di una squadra snobbata dal pubblico saudita, che ha conoscenza limitata alle solite sorelle e non sembra molto interessata alle migliori proposte della serie A”.

L’Inter vuole tornare a vincere un big match:

“Per i nerazzurri il ritornello è ormai diventato una fastidiosa hit... invernale: battere le grandi […] Vincere contro una grande in pectore come il Bologna serve a evitare che questo ritornello risuoni in testa per tutta la stagione. E non solo: serve anche a “riscattare” la Supercoppa buttata via l’anno scorso nell’harakiri contro il Milan-meteora di Conceicao”.

Il quotidiano definisce il comportamento di Chivu:

“E per quanto riguarda la possibilità di vincere il primo trofeo da allenatore di una prima squadra? «Non sono a caccia di reputazione, mi godo la crescita della squadra». Un approccio pragmatico, confermato anche dalla scelta logistica: l’Inter è arrivata con un giorno di ritardo rispetto al solito su indicazione del mister che, anzi, aveva chiesto di arrivare addirittura alla vigilia «per via di freddo e pioggia che rendono difficili gli allenamenti»”.

Sulle scelte di formazione:

“Sarà anche la partita del “chi si rivede”. Nell’Inter, Calhanoglu recuperato in regia e Josep Martinez al posto di Sommer tra i pali”.

