“Per l’Inter è una vendetta sportiva contro la sua nemesi recente: quel Bologna che l’anno scorso le ha di fatto scucito lo scudetto dal petto (il gol di Orsolini al 94’ della sfida del Dall’Ara equivale a quello di Pedro) e che, andando indietro alla memoria, rievoca l’incubo della “fatal Bologna” di Radu dell’aprile 2022. Per il Bologna, invece, è una vendetta di status: quella di una squadra snobbata dal pubblico saudita, che ha conoscenza limitata alle solite sorelle e non sembra molto interessata alle migliori proposte della serie A”.