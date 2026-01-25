"I cancelli di Appiano Gentile sono rimasti chiusi ieri e sarà così anche oggi. Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra per recuperare dalle fatiche dei 180 minuti in tre giorni tra Arsenal e Pisa. Domani mattina i nerazzurri torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida con il Borussia Dortmund di mercoledì. Potrebbero essere almeno quattro le novità in Germania rispetto alla formazione schierata contro il Pisa venerdì sera: Akanji, Barella, Dimarco e Thuram sono sicuramente in lizza per una maglia da titolare", scrive il Corriere dello Sport.