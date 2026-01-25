Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Ritrovo ad Appiano Gentile domani per preparare la sfida col Borussia Dortmund.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu regala due giorni di riposo. A Dortmund almeno 4 novità rispetto al Pisa
news
Inter, Chivu regala due giorni di riposo. A Dortmund almeno 4 novità rispetto al Pisa
Il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Ritrovo ad Appiano Gentile domani per preparare la sfida col Borussia Dortmund
"I cancelli di Appiano Gentile sono rimasti chiusi ieri e sarà così anche oggi. Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra per recuperare dalle fatiche dei 180 minuti in tre giorni tra Arsenal e Pisa. Domani mattina i nerazzurri torneranno in campo per iniziare a preparare la sfida con il Borussia Dortmund di mercoledì. Potrebbero essere almeno quattro le novità in Germania rispetto alla formazione schierata contro il Pisa venerdì sera: Akanji, Barella, Dimarco e Thuram sono sicuramente in lizza per una maglia da titolare", scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA