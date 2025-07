Allenatori di ritorno. Il Corriere della Sera parla della nuova Serie A e delle nuove panchine sulle quali sono tornati gli allenatori del passato o che hanno qualcosa a che fare col passato. Al Milan Allegri c'era già stato come Pioli alla Fiorentina e Sarri alla Lazio. Alla Juve e all'Inter due ritorni in senso diverso perché Tudor e Chivu non erano stati i titolari della panchina ma hanno un passato nelle due squadre.

"Oggi Christian Chivu dirige il primo allenamento ad Appiano, a quindici anni dal Triplete vinto da giocatore (169 presenze): chissà cosa gli passerà per la mente, soprattutto dopo aver visto l’Inter nell’ultima primavera inzaghiana evocare quell’impresa e schiantarsi sull’asticella troppo alta. Il fatto di aver iniziato il cammino da tecnico dall’Under 14 e aver interrotto il rapporto coi nerazzurri solo l’anno scorso (per poi prendere in corsa la prima panchina di A a Parma) rende più morbido l’atterraggio di Chivu, che ha già rotto il ghiaccio (e forse ricomposto i cocci dello spogliatoio) nel Mondiale americano. Ma naturalmente non dà garanzie assolute sul prossimo decollo. E per fare meglio di Inzaghi, senza dimenticare che la prima scelta era Fabregas, c’è solo una strada: tornare a vincere", si legge invece sul nuovo corso nerazzurro.