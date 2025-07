"Perché la parola chiave del nuovo corso interista è “intensità”. Per vincere le sfide che si intravedono all’orizzonte — una squadra più offensiva, votata al maxitridente con la ThuLa potenziata dall’innesto di Lookman, e in generale un atteggiamento più aggressivo e verticale rispetto al recente passato — occorrono muscoli di acciaio e resistenza. Oltre che a moltiplicarsi, le sedute si allungheranno nella durata — oltre un’ora e mezza, più o meno come una partita, e circa 30’ in più della gestione Inzaghi —, e saranno precedute dalla prevenzione strutturale in palestra: ridurre al minimo il rischio di infortuni rispetto a un anno fa è una delle missioni che Chivu e i suoi collaboratori si sono dati fin dal primo giorno, per evitare quei cali nel finale che sono costati di fatto tutti i titoli dell’ultima stagione. In questo quadro, anche la tecnologia e il contributo dell’intelligenza artificiale giocheranno un ruolo determinante: prima ancora che nella tattica e nel pensiero, la rivoluzione di Chivu comincia dalla preparazione", entra poi nello specifico il quotidiano.