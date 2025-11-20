"In fase difensiva invece la raccomandazione di Chivu è intuibile: non scoprire il fianco al contropiede del Milan, che con Leao e Pulisic può strappare a velocità imprendibili per tutti i difensori. E’ possibile che domenica l’Inter parta di nuovo con Bisseck al centro, il più dinamico del pacchetto. Ma non è di per sé garanzia di protezione, il singolo. Saranno fondamentali le marcature preventive e i raddoppi: in queste specialità è molto bravo Carlos Augusto, destinato a sostituire il dolorante Dumfries sulla fascia destra. Non è quella abituale ma nell’emergenza poco importa: Carlos aiuterà Akanji contro Leao. Dall’altra parte Dimarco soccorrerà Bastoni per contenere Pulisic. Sacrifici da derby", spiega Gazzetta.