Inter, col Milan una raccomandazione in difesa. Bisseck o Acerbi? Chivu più orientato su…

Il tecnico non vuole concedere troppo campo al Milan. Per il ruolo di centrale sembra esserci un giocatore in vantaggio per partire dal 1'
Andrea Della Sala 

Sarà la solita Inter. Chivu non vuole snaturare la sua squadra, quindi chiederà sempre l'aggressione alta, ma allo stesso tempo servirà molta attenzione per non concedere campo e ripartenze all'attacco del Milan.

"In fase difensiva invece la raccomandazione di Chivu è intuibile: non scoprire il fianco al contropiede del Milan, che con Leao e Pulisic può strappare a velocità imprendibili per tutti i difensori. E’ possibile che domenica l’Inter parta di nuovo con Bisseck al centro, il più dinamico del pacchetto. Ma non è di per sé garanzia di protezione, il singolo. Saranno fondamentali le marcature preventive e i raddoppi: in queste specialità è molto bravo Carlos Augusto, destinato a sostituire il dolorante Dumfries sulla fascia destra. Non è quella abituale ma nell’emergenza poco importa: Carlos aiuterà Akanji contro Leao. Dall’altra parte Dimarco soccorrerà Bastoni per contenere Pulisic. Sacrifici da derby", spiega Gazzetta.

