Domani sera, l'Inter torna a San Siro dopo la vittoria di Amsterdam contro l'Ajax. Al Meazza arriva il Sassuolo per la quarta giornata di campionato e, a poco più di 24 ore dalla partita, in casa nerazzurra resiste ancora in attacco il dubbio Lautaro Martinez, che non ha ancora smaltito il fastidio alla schiena. Ecco perché, come riferisce il Corriere dello Sport, domani potrebbe toccare ancora a Pio Esposito, che ha bene impressionato in Champions League:

"In attesa di Lautaro, contro il Sassuolo potrebbe toccare ancora a Pio Esposito. Nemmeno ieri, infatti, il Toro si è allenato con i compagni. Il fastidio alla schiena non è scomparso del tutto e, per precauzione, si è deciso di rallentare, anche perché le partitelle, in genere, sono particolarmente "intense". Tutto lascia credere che la scelta si stata funzionale a ritrovarlo in gruppo già oggi, libero da ogni condizionamento. Solo che era stata precauzione anche alla vigilia del match con l’Ajax. E, alla fine, l’argentino se n’è rimasto in panchina per tutto l’incontro".