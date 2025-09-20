Procede non senza complicazioni l'iter per la cessione del Meazza a Inter e Milan. Sul tema torna anche Libero in edicola stamattina che spiega i prossimi passi: "Il debutto della delibera sulla vendita di San Siro è stato tutt’altro che tranquillo, sia a Palazzo Marino che fuori. La prima commissione congiunta, sette riunite in un colpo solo, si è aperta tra polemiche e veleni, con il centrodestra che ha contestato la convocazione «irregolare».

Una partenza a dir poco complicata, che preannuncia un percorso ancora più in salita di quanto già non fosse. Il testo arriverà in aula il 25 settembre e dovrà essere votato entro il 30, data di scadenza dell’offerta di Inter e Milan per l’acquisto dello stadio e delle aree circostanti. Ma al di là degli aspetti tecnici, la delibera sta diventando un caso politico che spacca la maggioranza e infiamma l’opposizione. La delibera arriverà in aula il 25 e il 29 settembre. In mezzo, almeno altre due commissioni di approfondimento. Ma il clima resta teso. «Non faremo da stampella al sindaco», ricorda il centrodestra".