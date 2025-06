La prima vittoria della gestione Chivu arriva contro gli Urawa Red Diamonds. Partita non semplice, i giapponesi si portano in vantaggio e pensano solo a difendersi. L'Inter la ribalta nel finale grazie anche all'ingresso dell'argentino Carboni.

"Chivu non si è inventato niente di altrettanto epocale, ma in mezzo a tanta confusione si è almeno appeso all’orgoglio dei suoi, a partire dal capitano acrobatico, uno dei pochi a tenerci davvero. Semmai il guizzo a sorpresa, ripagato dal gol-vittoria, è stato inserire Valentin Carboni, talentino puro e sfortunato. In ogni caso, “serio” è l’aggettivo di moda in questo Mondiale: era stato tirato fuori dal tecnico già dopo il Monterrey, in cui la rimonta non era stata completata, ed è stato ripetuto ieri contro i giapponesi ribaltati, invece, all’ultimo soffio", aggiunge il quotidiano.