"La notte di San Valentino si preannuncia romantica, ma di sdolcinato ci sarà ben poco: per le bizze del calendario, nerazzurri e bianconeri si preparano a una notte di Sturm und Drang, tempesta e impeto.

Questa sera a San Siro sarà Inter contro Juventus, e già potrebbe bastare, visto il secolo abbondante di incontri, scontri e veleni. Ma sarà anche Cristian Chivu contro Luciano Spalletti, che lo ha allenato alla Roma, lo ha molto amato, ma di un amore dei suoi, burrascoso: le sedute infinite fra campo e palestra, gli attriti dopo l'espulsione del romeno nella Supercoppa del 2006 (proprio contro l'Inter), infine gli esperimenti tattici che ebbero un'influenza sul trasferimento a Milano dell'attuale tecnico interista".