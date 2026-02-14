FC Inter 1908
Chivu-Spalletti, amore burrascoso: Luciano spinse il rumeno all’Inter perché…

Stasera al Meazza si sfidano in Inter-Juventus due allenatori che hanno frequentato lo stesso spogliatoio diversi anni fa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

La Repubblica di oggi, a poche ore da Inter-Juventus, si sofferma sui due allenatori. Cristian Chivu e Luciano Spalletti si conoscono bene. Hanno frequentato lo stesso spogliatoio a Roma, con il rumeno agli ordini dell'attuale tecnico bianconero. Com'era il rapporto tra i due? Lo spiega il quotidiano:

"La notte di San Valentino si preannuncia romantica, ma di sdolcinato ci sarà ben poco: per le bizze del calendario, nerazzurri e bianconeri si preparano a una notte di Sturm und Drang, tempesta e impeto.

Questa sera a San Siro sarà Inter contro Juventus, e già potrebbe bastare, visto il secolo abbondante di incontri, scontri e veleni. Ma sarà anche Cristian Chivu contro Luciano Spalletti, che lo ha allenato alla Roma, lo ha molto amato, ma di un amore dei suoi, burrascoso: le sedute infinite fra campo e palestra, gli attriti dopo l'espulsione del romeno nella Supercoppa del 2006 (proprio contro l'Inter), infine gli esperimenti tattici che ebbero un'influenza sul trasferimento a Milano dell'attuale tecnico interista".

