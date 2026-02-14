"Lautaro (14), Thuram (7), Bonny (5) e Pio (3) ammassano 29 gol, più della metà della squadra, 20 in più di David (5), Vlahovic (3), Openda (1). Le tre prime punte bianconere hanno segnato 9 reti, come McKennie (4), Bremer (3), Kalulu (2). È per questo che tante partite dominate non si sono trasformate in 3 punti. E questo sarà un fattore stanotte, perché Inter e Juve, per la loro costituzione offensiva, concedono sempre. L’Inter lo ha confermato col Sassuolo, la Juve con la Lazio. Concederanno anche stavolta: la percentuale realizzativa farà la differenza. Lautaro e Yildiz, bomber bianconero (8) naturalmente in copertina. Con un paradosso curioso. Il Toro ha raggiunto i 171 gol di Boninsegna, ma è sempre stato tenero con la Signora: 4 gol su 21 incroci, 2 su 15 in campionato. Il Principino invece è apparso spietato: 3 reti nei due carnevaleschi derby d’Italia citati (4-4, 4-3). Lautaro-Bremer vale la corona dei massimi", scrive La Gazzetta dello Sport.