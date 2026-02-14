Il tecnico dell'Inter Chivu deciderà se schierare entrambi i centrocampisti di ritorno dall'infortunio e impiegarne solo uno dal 1':
Inter-Juve, Lautaro e Yildiz protagonisti annunciati. Calhanoglu-Barella? Chivu potrebbe…
"Lautaro (14), Thuram (7), Bonny (5) e Pio (3) ammassano 29 gol, più della metà della squadra, 20 in più di David (5), Vlahovic (3), Openda (1). Le tre prime punte bianconere hanno segnato 9 reti, come McKennie (4), Bremer (3), Kalulu (2). È per questo che tante partite dominate non si sono trasformate in 3 punti. E questo sarà un fattore stanotte, perché Inter e Juve, per la loro costituzione offensiva, concedono sempre. L’Inter lo ha confermato col Sassuolo, la Juve con la Lazio. Concederanno anche stavolta: la percentuale realizzativa farà la differenza. Lautaro e Yildiz, bomber bianconero (8) naturalmente in copertina. Con un paradosso curioso. Il Toro ha raggiunto i 171 gol di Boninsegna, ma è sempre stato tenero con la Signora: 4 gol su 21 incroci, 2 su 15 in campionato. Il Principino invece è apparso spietato: 3 reti nei due carnevaleschi derby d’Italia citati (4-4, 4-3). Lautaro-Bremer vale la corona dei massimi", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Altri protagonisti annunciati? McKennie, in stato di grazia, anche perché l’Inter spesso fatica a leggere gli incursori in mediana, tipo Rabiot; e gli esterni che di recente hanno spesso fatto male (Conceiçao, Kostic). Per l’Inter lo straripante Dimarco, se non sarà costretto ad arretrare da Kalulu e Conceiçao e, più in generale il pressing, perché la Juve si squilibra spesso e spesso pecca in uscita, specie Cambiaso e Locatelli. Ultimo fattore chiave: la panchina. Chivu può spendere peso offensivo (Pio, Bonny), Spalletti fantasia laterale (Boga, Zhegrova). Ma le formazioni sono ancora nel forno. Chivu potrebbe recuperare sia Barella (più probabile) che Calhanoglu. Spalletti difficilmente rischierà Thuram, pronto Miretti. Chiudiamo con una raccomandazione a chi abita al pian terreno: tirate giù le tapparelle, perché saranno molti gli uomini in viaggio verso un’invitabile cena di San Valentino", aggiunge il quotidiano.
