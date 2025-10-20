Per risollevare un'Inter depressa dopo la disfatta di Monaco e l'addio di Inzaghi, Cristian Chivu, come scrive il Corriere dello Sport, ha dovuto effettuare un lavoro ad ampio raggio, soprattutto negli allenamenti ad Appiano Gentile. Si legge:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Chivu ha stravolto allenamenti: “Sconfitte dazio ‘calcolato’. Ad Appiano succede che…”
news
Inter, Chivu ha stravolto allenamenti: “Sconfitte dazio ‘calcolato’. Ad Appiano succede che…”
Per risollevare un'Inter depressa dopo la disfatta di Monaco e l'addio di Inzaghi, Cristian Chivu ha dovuto effettuare un lavoro ad ampio raggio
"Quello di Chivu è stato un lavoro ad ampio raggio: atletico, tattico e psicologico. Ha innanzitutto cambiato il modo di lavorare alla Pinetina: allenamenti più intensi e più lunghi, per ottenere maggiore resistenza alla fatica e ridurre il rischio di infortuni. I carichi sono stati importanti e c’è voluto tempo per smaltirli, dovendo pure cominciare la preparazione più tardi a causa del Mondiale per club".
"E un dazio è stato pagato proprio nel doppio capitombolo in campionato. Ora, però, le gambe girano, il fiato regge e non si va più in apnea nel finale".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA