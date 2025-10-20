"Quello di Chivu è stato un lavoro ad ampio raggio: atletico, tattico e psicologico. Ha innanzitutto cambiato il modo di lavorare alla Pinetina: allenamenti più intensi e più lunghi, per ottenere maggiore resistenza alla fatica e ridurre il rischio di infortuni. I carichi sono stati importanti e c’è voluto tempo per smaltirli, dovendo pure cominciare la preparazione più tardi a causa del Mondiale per club".