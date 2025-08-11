FC Inter 1908
Inter, Chivu lavora sulla difesa ma manca un mediano. Ecco perché serve Lookman

Nello scorso anno l'Inter ha subito troppi gol, per questo ora il tecnico punta il dito sul reparto arretrato e sulla condizione fisica
Nello scorso anno l'Inter ha subito troppi gol, per questo ora il tecnico Chivu punta il dito sul reparto arretrato e sulla condizione fisica. Per la sua idea manca anche una pedina in mezzo al campo, oltre a Lookman davanti.

"L’Inter di Inzaghi era una macchina, a volte prevedibile a volte imprendibile, in cui tutti i compiti erano studiati e predeterminati. L’Inter di Chivu non solo è ancora un cantiere con una difesa da svecchiare al centro, ma nasce ibrida per volontà dello stesso allenatore romeno: facile a dirsi, meno a farsi, nel rispetto delle distanze in campo, degli equilibri e dei tempi di gioco. Non sembra un caso se a Montecarlo col Monaco, il meglio si è visto con la squadra in 10 dopo la fantasiosa espulsione di Calhanoglu: fin lì l’Inter non aveva rubato l’occhio, oltre a essere andata subito in svantaggio. Un animale ferito, come questa squadra da 63 partite senza trofei, per cambiare pelle ha bisogno di sangue nuovo e le prime mosse di Bonny (2 gol in 2 amichevoli) e di Sucic sono incoraggianti. Ma è chiaro che il colpo che rimetterà in circolo l’adrenalina giusta e renderà la nuova Inter a trazione anteriore, è quello di Lookman. La situazione è di stallo, anzi di muro contro muro a quota 45, l’Inter sta alla finestra senza ansia di chiudere, sapendo che il mercato può offrire occasioni come Sancho. Ma la prima scelta resta il nigeriano dell’Atalanta, separato in casa e già con la testa al (possibile) tridente con Lautaro-Thuram", scrive il Corriere della Sera.

"Intanto Chivu, con due amichevoli ancora a disposizione (domani a Monza e il 16 a Bari con l’Olympiacos), lavora sul buco nero che è costato lo scudetto: i troppi gol subiti nell’ultimo spicchio di gara. Un fattore considerato è quello atletico e il preparatore Rapetti, già con Mou ai tempi del Triplete, sta spingendo molto. Ma il problema principale, oltre all’assenza in rosa di un mediano vero davanti alla difesa (non ancora compensata) e agli errori dei singoli (Bisseck su tutti) in retrospettiva sembra quello dei ricambi in attacco non all’altezza: per questo (e per schierare finalmente un tridente vero come la maggior parte delle grandi d’Europa) l’Inter punta così tanto su Lookman e sulla sua capacità di saltare l’uomo. E intanto sa già di poter contare anche sui giovani rampanti come Bonny ed Esposito, potenzialmente due vere alternative a Thuram e Lautaro. Per non perdere punti per strada servono attaccanti a cui la squadra possa aggrapparsi nei momenti di difficoltà: per 90 minuti e oltre. Questa è la prima rivoluzione. Quando sarà del tutto compiuta, anche il resto sarà più semplice", aggiunge il quotidiano.

