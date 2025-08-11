"L’Inter di Inzaghi era una macchina, a volte prevedibile a volte imprendibile, in cui tutti i compiti erano studiati e predeterminati. L’Inter di Chivu non solo è ancora un cantiere con una difesa da svecchiare al centro, ma nasce ibrida per volontà dello stesso allenatore romeno: facile a dirsi, meno a farsi, nel rispetto delle distanze in campo, degli equilibri e dei tempi di gioco. Non sembra un caso se a Montecarlo col Monaco, il meglio si è visto con la squadra in 10 dopo la fantasiosa espulsione di Calhanoglu: fin lì l’Inter non aveva rubato l’occhio, oltre a essere andata subito in svantaggio. Un animale ferito, come questa squadra da 63 partite senza trofei, per cambiare pelle ha bisogno di sangue nuovo e le prime mosse di Bonny (2 gol in 2 amichevoli) e di Sucic sono incoraggianti. Ma è chiaro che il colpo che rimetterà in circolo l’adrenalina giusta e renderà la nuova Inter a trazione anteriore, è quello di Lookman. La situazione è di stallo, anzi di muro contro muro a quota 45, l’Inter sta alla finestra senza ansia di chiudere, sapendo che il mercato può offrire occasioni come Sancho. Ma la prima scelta resta il nigeriano dell’Atalanta, separato in casa e già con la testa al (possibile) tridente con Lautaro-Thuram", scrive il Corriere della Sera.