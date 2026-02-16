"Aver riposato per un tempo intero consolida (salvo ripercussioni del caso Kalulu) la candidatura del numero 95 nerazzurro per una maglia da titolare a sinistra. A questo punto, Carlos Augusto potrebbe far rifiatare invece Federico Dimarco. Altro aspetto da non sottovalutare sono i gialli pesanti rimediati da Barella e Calhanoglu sabato sera".

"Entrambi salteranno la prossima di campionato: questo potrebbe spingere Chivu a mandarli subito in campo in Norvegia, per uno spezzone magari di un'oretta scarsa, permettendogli di mettere altra benzina nelle gambe. Si deciderà comunque con massima prudenza per evitare ricadute. Di sicuro ci saranno altre novità rispetto all'ultimo undici schierato: Mkhitaryan, rimasto in ballottaggio fino all'ultimo, conta di essere di nuovo in campo dall'inizio. Tornerà sicuramente utile anche Frattesi, da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Stesso discorso anche per Darmian. In difesa uno tra Acerbi e De Vrij farà rifiatare Akanji, così come Bonny e Pio Esposito sono in rampa di lancio per le rotazioni che riguardano l'attacco. Intanto Denzel Dumfries approfitterà di questa settimana per aumentare i giri nel motore e consolidare il suo rientro in gruppo".