"Il centrocampo dell’Inter in più di qualche occasione ha dimostrato di essere di un altro pianeta. Basta guardare i numeri super di Dimarco, i 7 gol di Calhanoglu (tanti quanti Thuram), le rotazioni che non hanno compromesso il cammino in campionato e lo stra-citato Zielinski, rinato dopo la passata stagione con più ombre che luci. Nonostante il momento di grazia, comunque, non è così scontato rivederlo in campo dal primo minuto anche a Bodo. E il motivo è nei cartellini gialli rimediati sabato da Barella e Calha: entrambi diffidati e forzatamente di nuovo out per la trasferta di Lecce di sabato prossimo, quando Zielo lì in mezzo tornerà a essere indispensabile. Chivu avrà da riflettere", spiega La Gazzetta dello Sport.