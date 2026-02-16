Archiviata in mezzo a tante polemiche la vittoria contro la Juve, l'Inter da oggi inizia a pensare al playoff di Champions contro il Bodo Glimt. Chivu dovrà gestire le forze in campo in questo continuo tour de force.
news
Inter, Zielinski al top ma non scontato vederlo in campo col Bodo. Ecco il motivo: Chivu riflette
"Il centrocampo dell’Inter in più di qualche occasione ha dimostrato di essere di un altro pianeta. Basta guardare i numeri super di Dimarco, i 7 gol di Calhanoglu (tanti quanti Thuram), le rotazioni che non hanno compromesso il cammino in campionato e lo stra-citato Zielinski, rinato dopo la passata stagione con più ombre che luci. Nonostante il momento di grazia, comunque, non è così scontato rivederlo in campo dal primo minuto anche a Bodo. E il motivo è nei cartellini gialli rimediati sabato da Barella e Calha: entrambi diffidati e forzatamente di nuovo out per la trasferta di Lecce di sabato prossimo, quando Zielo lì in mezzo tornerà a essere indispensabile. Chivu avrà da riflettere", spiega La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA